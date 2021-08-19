網上熱話｜上海男斬自己棵樹被罰款14萬 網民斥離譜

上海松江區江綠洲比華利花園一名73歲姓李男子，2002年花一萬多元(人民幣，下同)購買一棵香樟樹種在自家別墅花園內，但因香樟樹生得太茂盛，遮擋到室內光線，於是請物業管理公司協助，將樹種在別墅對出公共園地。今年1月20日，李男再因香樟樹太茂盛，請人回來修剪，並參考鄰近屋苑近年修剪樹木的方式——攔腰斬，只留約2米樹幹，未料卻被鄰居舉報「砍伐樹木」，還遭城市管理局執法人員當場捉到，最終在上月被罰款14.42萬元。

事件在內地引起大量網民質疑罰款太高，當局「吃相太難看」，又批評「平時舉報個污染都沒人理，之前防護林被砍了那麼多都沒人管，現在卡門口一棵自己的樹都要被罰」、「違章建築也沒有見得這麼罰的，而且在上海許許多多違章建築沒有人管，你反映了，也不管」。

當局：種在公共園地又攔腰斬

不過，當局解釋，涉事香樟樹已種於公共園地，即使是李男所買，若要修剪，亦需由養護部門處理，只有種在自家花園、且樹木胸徑小於25厘米，才可以自行修剪，否則修剪自家樹木也會受到相應處罰。

當局又指出，李男是將香樟樹攔腰砍下，不留任何枝椏，屬於「砍伐」，並非李男所稱的「修剪」，而《上海市綠化條例》列明，擅自砍伐樹木，要被罰款樹木價植5至10倍的「綠化補償」，涉事香樟樹經評估值28,840元。

不少內地網民仍感不滿，斥「樹木是不是私產？處理自己的財產要別人批？漫天要價的罰款合理嗎？」又認為初犯應該先發出警告，「畢竟不是人人都知道的事」，指「這種屬於主觀非故意，且未造成實質性砍伐破壞不可恢復的結果，應該以教育為主」。不過，也有網民認為，「罰的好，把公共地當自家的，想種就種，想砍就砍」。