網上熱話｜下雨天停車場放狗 狗主蹲身以杯接小便

狗狗需要多散步，但下雨天時，難免弄濕或弄髒身體，有狗狗甚至不喜歡被弄溼。有狗主便選擇帶狗狗到室內停車場散步。一名柴犬主人便示範了如何在停車場放狗時，同時避免狗狗如廁的排洩物弄髒地下，網友大讚是優秀的主人。

從發文者上載的片段可見，一個男人蹲下身正以玻璃杯為狗狗承接小便，小便完後狗狗悠然繼續前行，男主人則一手拖狗，一手捧著裝著尿液的杯跟著走。發文者稱，狗狗在下大雨時不想溼，狗主人只好在家的地下室停車場上廁所。由於停車場均是水泥地，排洩物難以透過清洗流到附近的渠蓋等，更須注重清潔。唯有難為男主人只好儘量讓「尿不落地」，算準每一刻，「觀察、蹲下、出手接」。

網友讚揚狗主人有公德心，也有人分享類似經驗，奈何放盆在狗狗身下，反而讓狗狗小便不來、「不是每隻都可以，我的一靠近就站起來」；也有人指，他的狗狗「低底盤的無法接啊……可能他的狗狗較為迷你；也有網友指，其實也可以為狗狗穿尿褲，這樣便不用那麼辛苦。