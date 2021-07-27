網上熱話｜中國製造雄霸透明質酸產業 全球七成產品來自山東

愛美人士難捨難離的保濕去皺神器「透明質酸」，原來絕大部分產自中國！央視報道，全球前五大透明質酸供應商都來自山東，為全球輸送多達75%透明質酸產品，幾乎壟斷全球透明質酸行業。此外，美國商業諮詢公司Frost & Sullivan曾發表報告，2018年中國透明質酸原料總銷量已佔全球總銷量的86%，而全球前五大供應商為華熙生物、焦點生物、阜豐生物、東辰生物及安華生物，均是山東企業。

內地「21世紀經濟報道」早前報道，透明質酸(Hyaluronicacid)發現於1934年，由哥倫比亞大學的眼科教授卡爾．邁耶在一次實驗中從牛眼玻璃體中提取，中國藥典稱之為「玻璃酸」，兩岸現時叫做「玻尿酸」，源自一名台灣學者誤譯。

報道指，透明質酸以往是以「動物組織提取法」，主要從牛眼、雞冠中提取，成本高、效率低、品質差，直到凌沛學、賀豔麗、郭學平、王春喜、錢雪、山東省藥學科學院、山東正大福瑞達製藥及山東福瑞達生物，合力研究以「微生物發酵法」生產透明質酸，提升透明質酸產業化及規模化程度。「微生物發酵法」後來被納入「玻璃酸鈉及其藥物製劑的研究開發」項目中，而項目榮獲國家科技部2004年度國家科學技術進步獎。

微博網民反應：

華熙生物：世界玻尿酸看中國，中國玻尿酸看山東，山東玻尿酸產業看華熙生物

招*************岸：會不會有人買的國外的玻尿酸其實是我們山東產的哈哈

秋***月：國產給我崛起！

E****6：我在用(華熙生物)誇迪產品，真心不輸國外大牌，國貨精品，真為我們國貨自豪

福瑞達生物：來晚了也請大家撈撈我這個玻尿酸護膚三十多年的老國貨品牌好嗎，我微博有抽獎

仙****員：玻尿酸第一人是凌沛學，是魯商的，是福瑞達的創始人，華熙最開始就屬於福瑞達叫華熙福瑞達，所以福瑞達是老大

L*************i：凌沛學和郭學平(華熙生物首席科學家)，都是張天民教授的學生，是張教授帶著他們研發的玻尿酸專利