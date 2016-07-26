網上熱話｜偶遇奶茶店工作同學有著數 網民︰我看到已不想飲了

天時暑熱外出逛街，不少人會購買飲品解渴，當中珍珠奶茶更是「有得食、有得飲」，受到不少人歡迎。內地有網民分享買飲品時，遇到在飲品店打暑期工的同學，並上載所購買的珍珠奶茶的相片，可見珍珠滿滿，奶茶份量則只有很少。

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其他網民對他的「待遇」反應兩極，有網民笑指，若喜愛食珍珠一定很開心，滿滿的一杯，「一杯食到飽，不用吃飯了」、「挺不錯呀，這是我最喜歡的珍珠奶茶」、「這是我夢想中有一日可買到的珍珠奶茶呢。」

但亦有人指「奶茶比珍珠貴，你這是遇到情敵或仇家吧？」、「與你有仇吧？」、「珍珠奶茶要有一定比例才好飲，滿滿的一杯，好難食」、「飲過這杯後，以後不想再飲珍奶」、「飲完這杯珍珠，會想嘔，我會打這(個)同學一頓」、「這麼多珍珠，消化不了吧」、「應是餓了十年，見到才會感高興」、「密密麻麻，好難受」、「密集恐懼症」、「我看到已不想飲了」。

亦有網民關注其他事情，笑指「你這樣分享，老闆看到，你的同學會被炒(魷魚)」、「老闆以後不敢請暑假(的臨時)工。」