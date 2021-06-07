網上熱話｜兒子成績不佳預告晚上責打將有噪音 網民︰這屋苑的媽媽怨氣好大

體罰是不對的，但部分家長氣在心頭難忍動粗。內地有網民在單位外發現有鄰居貼出通知，寫上「親愛的鄰居們︰我是7號樓906(室)的，今天晚上我要打兒子，這小子最近成績不好，嘴巴還很硬，不打不行了，可能哭聲會比較大，影響大家休息，請多多諒解。」

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通知由電腦打印出來的，但通知下有人手寫留言，204室:「請問你幾點打，為了不影響大家︰建議集中時間一起打」、12-4室︰「你能不能建一個群，我們交流一下怎樣」、4-6室︰「你能不能現場直播，讓我兒子看看、吓唬一下他」。

其他網民留言笑指，「這屋苑的媽媽怨氣好大……」、「鄰居批復︰收到，加個好友一起打，打完早點休息」，「可憐的娃」。亦有眼利網民指，「這幾個手寫的字跡一樣，這也太假了吧」，但亦有人笑指，可能是幾個媽媽一齊看了通告後，由一個人負責代書不同室號的媽媽心聲。亦有網民提醒「用暴力解決不了問題，好好教導吧」、「現代孩子打了也無用的，想想其他奬勵方法吧」。

