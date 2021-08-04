網上熱話｜凶宅賣唔出點算？業主一句誠實話惹笑網民

不少人買樓時若知道該單位是凶宅時，都會避之則吉，同時亦讓業主十分頭痛，不止面對單位租不出去，租金大跌的情況，甚至可能賣不出。面對這樣的窘境，台灣有業主就在賣樓宣傳單上寫道：「凶宅…祂不兇」，希望可以降低恐懼感，吸引買者。相片在網路傳開，一眾網友也被這意想不到的一句笑翻，還調侃說「溫柔女鬼我可以」。



日前一名台灣網友在FB專頁《台灣凶宅搜查檔案》，上載了一張相片，顯示了一張貼在電線桿上的賣樓廣告宣傳單張，寫著「凶宅468萬(台幣) 」，而且還強調「祂不兇」！照片曝光後令人啼笑皆非，引來網友紛紛留言：「好溫柔的凶宅」、「會洗碗的我考慮」、「溫柔女鬼我可以」、「不兇真的可以買」、「住進去就有靈魂伴侶了」。



此外，有網友亦分享了另一則令人凶宅廣告，廣告顯示，業主一開始便開門見山地指該單位是凶宅，而且還很誠實向大眾透露：「只是燒炭，不是很兇不用怕！」這樣的反向賣樓手法成功掀起網友關注，增加曝光率，説不定真的更易賣出？