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網上熱話｜加州名流俱樂部搞派對租長頸鹿娛賓 網民鬧爆：低級趣味(有片)
1 小時前
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網上熱話｜加州名流俱樂部搞派對租長頸鹿娛賓 網民鬧爆：低級趣味(有片)

美國加州聖莫尼卡(Santa Monica)沙灘過去的周末出現令人O咀的一幕，從社交網流傳影片可見，一名女子像遛狗那樣遛長頸鹿，只見長頸鹿的頸上綁著一條長帶，一名女子牽著牠在沙灘上行來行去，還有兩人在旁協助。

泳客吃驚

遛長頸遛得這樣高調，當然吸引泳客和遊人視線，有泳客笑言「不是日日都可以見到長頸鹿！」另一泳客直呼：「真是瘋狂！」有網民看過影片後在Twitter爆料指，這隻長頸鹿名叫Jax，是聖莫尼卡一個名流俱樂部Jonathan Club租回來，安排參加他們每年一度的美國勞動節(9月6日)派對，網民拍到的片段，相信就是飼養員把Jax帶去派對地點。Fox LA一名女記者在Twitter表示，訓練員告訴她，Jax喜歡玩沙。

Jonathan Club亦在Facebook出PO歡迎Jax：「我們今天在沙灘(派對)的特別嘉賓，Jax！勞動節快樂！」附上Jax與派對參加者互動的照片。

網民有嘢講

有網民狠批該有錢人俱樂部安排長頸鹿在派對上娛樂大家，是低級趣味，「看來很討厭，那長頸鹿在烈日下暴曬，沒有水(？)，人們可以很可惡」。據報當地氣溫攝氏30多度，民眾湧到沙灘游水消暑。

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長頸鹿頸部被綁上長帶，由飼養員牽著走。(互聯網)
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長頸鹿在沙灘派對上與參加者互動。(互聯網)
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網民關注長頸鹿在烈日下暴曬。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜加州名流俱樂部搞派對租長頸鹿娛賓-網民鬧爆：低級趣味有片-283957
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