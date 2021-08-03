網上熱話｜半夜耳痛驚醒 男子一個壞習慣引曱甴爬入耳

保持房間環境乾淨衛生十分重要，尤其注意不要在床上吃東西，以免留下食物殘渣，惹來蟑螂(曱甴)爬入耳！近日，內地南京1名男子晚上睡覺時，因耳朵突然劇痛而驚醒，前往醫院求醫後，竟發現有位「不速之客」誤闖入男子耳道覓食，引起網民熱議！



根據內地媒體報道，該名姓李的男子因半夜耳朵劇痛而求醫，醫生檢查後一發現耳道內竟卡了一隻活生生的大蟑螂，「爬進去了，它身體比較大，就出不來了，所以就不斷地在裏面掙扎，導致他反覆的疼痛」、還形容蟑螂「睜大眼睛往鏡頭看」，隨後用麻醉劑殺死蟑螂後，再小心取出，幸好男子並無大礙。醫生事後詢問才知道，原來男子有在床上吃東西的習慣，食物也沒收好，衛生習慣差，才導致悲劇發生。



昆蟲入耳勿強行掏出

分享求醫案例的南京市第2醫院耳鼻喉科主任醫生王玉紅提醒，當耳朵進蟲時，千萬不要用棉花棒等強行掏出，可嘗試向耳朵內照光，將昆蟲引出來，另外亦可用食用油將耳朵灌滿，浸泡約10至20分鐘，嘗試將蟲悶死，就算不能將蟲悶死也至少可以減少其活動能力，減輕痛楚；不過最好的方式是趕快就醫處理。



看到報道後，有網友害怕表示「我小時候的幻想成真了」、「太可怕了，成年蟑螂居然能爬進去」、「看完之後引起極度不適，代入感很強，我真的是特別討厭蟑螂」、「光看這個新聞就感覺耳朵不舒服」、也有人嚇得表示睡覺要戴耳塞才敢入睡。