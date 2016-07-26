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網上熱話｜半歲女嬰「被迫」穿耳窿 網民震驚︰要立法禁止
1 小時前
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網上熱話｜半歲女嬰「被迫」穿耳窿 網民震驚︰要立法禁止
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女嬰穿耳時大哭。(互聯網)
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另一條片段可見女嬰心情已平復。(互聯網)
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網民意見兩極。(互聯網)

外國一位母親近日在TikTok發片，分享6個月大女兒穿耳窿的過程，沒料惹來不少網民狠批。該位母親卡爾皮內塔(Marisa Carpineta)發布的片段，可見她握著B女的小手，由師傅替她穿耳，期間B女禁不住大哭。B女穿耳後，卡爾皮內塔笑說女兒變成一副「曳曳樣」，然後又分享女兒微笑片段，說她是個「快樂寶寶」。卡爾皮內塔又提醒網友，要帶寶寶去專業的紋身及刺穿店穿耳。

不少網民對卡爾皮內塔的「溫馨提示」毫不領情，有人表示︰「這應被列為非法。應該要等寶寶長大後，由他自己決定要不要穿耳」、「要他們經歷這種痛苦很恐怖」、「這很可怕，而媽媽還在笑，可憐的寶寶」、「這令我毛管楝。別把不必要的痛苦加諸在你嬰兒身上好嗎？」

撐嬰兒穿耳網民︰細個穿先唔痛！

卡爾皮內塔還擊稱︰「哇哇哇，她不是你的寶寶，先照顧好你們自己的吧」。也有人支持卡爾皮內塔，稱「早穿早痛」，認為嬰兒時期穿耳不會記得痛楚，長大後才穿反而會更痛，指批評者「講到好像自己還記得BB時的穿耳經歷一樣」，有人表示「慶幸父母在我還是BB時已帶我穿耳，我才不會記得那種痛」。其實在歐美及印度等地，向來有不少父母會為寶寶穿耳，YouTube亦有不少BB穿耳片段，但總惹來爭議。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜半歲女嬰「被迫」穿耳窿-網民震驚︰要立法禁止-279571
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