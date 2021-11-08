網上熱話｜台女過萬元珍藏人偶遭小表妹玩爛 野蠻姑姑拒賠

「珍藏模型被親戚家小孩玩爛」慘劇不時在親戚來訪高峰期農曆新年期間發生，而且親戚往往都不明白亦不願了解珍藏模型公仔對物主的意義，台灣一名女網民上周五就遇上這種崩潰事件。該名女網民在當地網上論壇「Dcard」發文，指上周五回家後，發現自己一直當作「兒子」珍藏、每日會向它傾訴心事、陪伴自己度過許多低潮期的80厘米高人偶，被姑姑擅自取下來給讀小一的表妹玩，小表妹更將人偶「玩」到支離破碎。

姑姑轟「你沒有鎖好房門」 指人偶是「破塑膠」

女網民極度心痛和憤怒，要求姑姑道歉並賠償人偶原價5萬元(新台幣，下同)(約1.4萬港元)，未料姑姑以「那也是你沒有鎖好房門啊 」、「你一個大人不應該跟小孩子計較」等壓價至5,000元。女網民氣得報警並在網絡公開事件後，姑姑才肯提高至1萬元，還叫囂「不過就是破塑膠你至於把一家人鬧的這麼難看嗎？」、「姑姑可以(就網絡公審)告你」，又批評女網民「不懂事」令父母丟臉，甚至道德綁架稱「你這樣讓妹妹以後怎麼辦」。

父親維護姑姑 要求女網民「算了」

更令女網民氣憤的是，父親一直維護姑姑，要求大事化小、小事化無。女網民諷刺，「我家的狗都聽得懂不可以咬咬，她居然不懂的怎麼教育女兒別人的東西就是不可以碰。然後我們全家人都來告訴我算了……就這樣要我怎麼算了」。

祖母竟為姑姑「擦屁股」賠錢

令女網民傻眼的是，祖母昨日竟帶著5萬元現金到訪，「讓我收下不要跟姑姑計較了。奶奶R妳一把年紀還在幫她擦屁股」。女網民強調，「我要道歉+姑姑自己的賠償」，直言姑姑能負擔這筆錢，只是孤寒。

姑姑負氣道歉 斥「你不就是要錢嗎」

女網民今日再更新事件，指姑姑帶著表妹到訪，讓表妹向她道歉。女網民表示，當下向姑姑直言並無跟表妹計較，「我在跟你計較」，姑姑於是以不太好的態度說「對不起嘛」，還稱自己因為此事被長輩(女網民祖父)指責，又斥女網民「你就收下奶奶給的5萬不就沒事了，你從頭到尾不就是要錢嗎？」、「反正你就是坑我，你就是不要臉又沒大沒小」；女網民父親還在一旁打圓場說「她(女網民)氣消了就好了」。

女網民氣到舉起煙灰缸，大叫「我現在把你打到骨折再賠償你一點醫藥費啦，反正都是一家人不是嗎？氣消你媽啦！就你們這種鬼態度我一輩子都不會消氣的我告訴你」，並將姑姑趕走，而姑姑走之前「還是堅持讓我收奶奶的錢」。女網民強調，發脾氣時表妹並不在場，「我還給她一百塊讓我媽帶她出去吃冰」。

網民：擔心小表妹的將來

台灣網民紛紛表示支持女網民，指姑姑「太扯了」、「到別人家作客搞破壞再說別人不鎖門所以才讓沒家教的小孩為所欲為？你姑最高學歷是胎教嗎」、「妹妹以後怎麼辦關原po甚麼事？問題出在姑姑身上還要推給自己家小孩子，是個長輩就拿出勇氣承擔責任好嗎？有這種媽媽，妹妹的將來才真的值得擔心」。

還有網民直言，「說實在的，一開始就真心誠意道歉很難嗎？到現在還要嘴硬，覺得道歉是委屈自己，做長輩沒有長輩的格調，讓人看不下去。那麼老了，還要年紀一大把的媽媽幫忙擦屁股，做為人母有失典範，還污名化自己的親戚，妹妹跟著這位母親，回去不知道會不會被她遷怒」。也有網民認為，人偶被表妹「玩到支離破碎……要多暴力才能玩到那種程度啊」。

有網民認為兩敗俱傷不太好

有網民就指出，「支持原Po做正確的事 但真的要小心謹慎，有時候鬧成兩敗俱傷對自己也不大好，畢竟是跟親戚的長期抗戰，應該會很辛苦」。