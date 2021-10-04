網上熱話｜吉林菜販被收「過路費」 竟因車上有芥菜？

芥菜不是菜？內地規定運載鮮活農產品的貨車可免費通過高速公路收費站，但湖北《楚天都市報．極目新聞》報道，吉林一名姓劉菜販周日早上駕駛一輛載著一千多公斤辣椒、蘿蔔、芥菜等新鮮蔬菜的貨車，經高速公路從懷德前往長春市區時，竟被拒絕通過免費的「綠色通道」，理由是「車上有芥菜」。工作人員還不斷提醒菜販，「國家規定，拉芥菜不免啊，芥菜不是菜啊，記住了啊」。

當地強調嚴格按鮮活農產品目錄執行

菜販表示對事件不能理解，「芥菜也是地裡長的，難道不是菜嗎？」又提到這是他第一次運載芥菜，雖然23元(人民幣，下同)通行費不是很多，「但心裡憋氣啊」。吉林省高速公路集團昨回應稱，並不是所有菜都免費通行，「芥菜和油麥菜不享受綠色通道減免政策」，強調這是嚴格按照國務院發布的《鮮活農產品品種目錄》執行。

網民質疑目錄只舉例子 無列不代表要收費

不過，有網民指出，「你看那個目錄，寫的是：常見品種示例。應該就是列舉個常見品種的例子。也就是說也包括不常見的沒列出來的菜，菜的品種成千上萬不可能都列出來的。故意扭曲解讀目錄目的是為了要錢」。還有不少網民揶揄，「芥菜不是菜——那是甚麼哪？」、「問題是啥人制訂的菜目錄，查他工作失職」、「冬瓜南瓜這樣可放幾個月的列入了，芥菜沒列入，不可思議。只能解釋為表上的常見品種示例中不可能舉例完全。以此為據說芥菜不是菜的，不是傻就是壞」。

內媒指同類事件並非首次發生

《極目新聞》又指出，常見農產品不能走綠色通道並非首次。上月26日，浙江溫州吳先生駕駛一輛運載帶魚的貨車出收費站時，被質疑「帶魚不新鮮」，不能通過綠色專用車道。雙方爭執期間，吳先生當場吃掉半條生帶魚，以證明帶魚新鮮。

事件引起極大爭議，溫州甬台溫高速公路有限公司事後發聲明，強調部分帶魚破肚、斷頭、淌出的水發黃並伴隨蚊蠅圍繞，但由於吳先生情緒激動，收費所負責人趕到現場重新查驗，測算新鮮與不新鮮比例後，給予免費放行。

萵筍被指屬加工品 一車收費102元

今年5月，江蘇南京一男子運載一車萵筍通過南京收費站綠色通道，卻被指「萵筍沒有葉子屬於深加工」被攔下，收費102元。事件引起網民熱議後，南京公路發展集團退款並向該男子致歉。