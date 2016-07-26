網上熱話｜地產經紀講交通有誤導 街坊好心提醒被噤聲

置業並非如街市買餸般簡單，買家事前應該要做足準備。有網民日前在元朗一個巴士站，遇到一個正向客人介紹屋苑附近交通網絡的地產代理。其間，該網民發現經紀所述資料有誤，遂出於好意「搭嘴」更正，詎料竟被示意不要出聲。

該網民事後在網上就事件抱不平，呼籲各準買家在遷入十八鄉路新樓盤前，務必自行搜集有關交通的資訊，不要輕信為賣樓而「亂作故仔」的無良地產代理。他又指，當時最後都忍不住開口說「客人買左(咗)樓之後都會知，無得呃㗎喎」、「research(資料搜集)都唔做吓」，並稱「對唔住，原諒我份人係咁直」。

有留言就支持發帖網民的想法和行動，「支持，做對得住自己良心嘅事！」亦有人認為，想買樓的人士的確不應只信地產經紀，「想知真實情況，自己7-8點去感受吓」、「任何屋苑嘅交通都當然要自己試下搭下先，而唔係就咁聽返嚟」、「每件事，要自己搵資料。去問下路人都好過問地產經紀」。

網民：掃管笏交通也被說得理想

此外，亦有人形容其他地區的經紀也不遑多讓，「而家去買掃管笏一帶新樓都係一樣，佢地(哋)成日話出中環好快，但佢地唔講朝早7:30-9:00小欖唔可以轉上屯門公路、朝早過豪景(花園)已塞到海韻(花園)，又邊個會轉車去屯門轉西鐵(屯馬綫)出九龍咁搞笑」、「啲agent(經理)為左(咗)賣樓乜都講得出，係白石角深井同人講好快有鐵路站」。

對於經紀所指的「上班時間搭巴士由元朗直達西隧九龍入口只需25分鐘」，很多留言都直言是過於理想，「其實成條路冇車，係OK架(㗎)」、「上唔上到車，可能係要等多幾班車囉」。