網上熱話｜外傭檢疫21日僱主嫌唔夠 網民：日後佢放假咪有排驚

現時從中國以外地區抵港的人士，一般都要接受一定日數的強制檢疫。有網民日前表示，早前聘請的外傭已抵港並將近完成21日強制檢疫，但考慮到家庭有3名小朋友，遂「臨急」希望安排準外傭檢疫多21日，並在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」問其他人哪裏有酒店可供預訂及檢疫。

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不過，不少留言都不同意發帖準僱主的顧慮，有人認為抵港第22至28日並非檢疫令指明日期，「俾佢隔多7日其實佢會唔會日日都出左(咗)街呢？因為呢7日不受政府規管」、「其實你控制唔到佢加監個七日自己周圍去」、「姐姐入屋後，每星期都會放假，咁有排驚」。

留言指不請外傭最安全

有網民更批評事主不近人情，指再檢疫多7日「未做(工)已發癲，我老公話隔離到第十日已經有啲懷疑人生了」、「一啲都唔顧及一個人的感受，困21日已經好慘，加上在酒店每個禮拜都會驗一次，仲點(想)點？」有留言就直指，即使檢疫28日也不等於沒有病，新型肺炎測試結果也有機會出錯，「最安全就係一開始唔好請姐姐，屋企多個人，感染機會係大左(咗)，這是常識吧」。

抵港人士須檢測3至5次不等

雖然大多留言網民不建議準僱主為外傭「加監」，但他們都提出可讓外傭再做測試以保安心，「係驚嘅入屋之前檢測多次」、「不如直接帶佢做次240(社區檢測中心的收費檢測服務)啦，留佢酒店多7日佢出左(咗)去玩唔中都變中」。據政府網站顯示，抵港人士的強制檢疫及檢測日數會受來自地區及是否完成接種疫苗等影響，抵港後總計要進行3至5次強制檢測不等：

⚫ A1組「極高風險」、A2組「甚高風險」：21日檢疫及7日自行監察，檢測5次

⚫ B組「高風險」、C組「中風險」：21日檢疫、檢測4次(未打針)／14日檢疫及7日自行監察、檢測5次(已打針)

⚫ D組「低風險」：14日檢疫、7日自行監察、檢測5次(未打針)／7日檢疫及7日自行監察、檢測3次(已打針)