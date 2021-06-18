網上熱話｜夫婦每日「打躉」店員冇符 網民：經理不能得罪客人，但客人可以

在現行的社交距離措施下，大部分食肆均只能提供最多一半座位供顧客堂食，變相每個位都變得更「珍貴」。有網民日前在Facebook群組「杏花邨的人和事」指出，在柴灣杏花新城有一對老夫婦，經常在快餐店只惠顧一杯飲品，卻盤踞一整日，形容「好多食客都沒有位坐」。

有網民質疑事主想表達甚麼，「唔喜歡老人家坐？定系(係)其他？老人家坐有乜問題，人哋一粥麵和美心都無話唔比」、「老人家在商場逛逛、坐坐...有問題？」事主其後詳細解釋，指經常在繁忙時間看見他們在餐廳逗留多小時閱報，並對前來勸喻的店員惡言相向，「其實不是他們年歲問題、而是公德心，他們非常兇惡……」

在事主更詳細交代後，有網民改變立場和意見，「坐咁耐真係好有問題……其實睇報紙可以去club house(會所)大堂或者餐廳坐」，亦有人認為「公平啲睇，老人家成日都咁得閒，繁忙時間就讓比返工嘅人用餐，其他時間慢慢坐都得啫。」有人得悉店員勸喻不成時，直言「這也沒辦法，經理的確不能得罪客人。但客人可以，現在靠你了。」