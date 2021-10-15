網上熱話｜女童頭卡住樓梯欄杆終脫險 網民︰學到拯救方法

小朋友「百厭」將頭塞入圍欄至動彈不得，非罕見事。內地網民分享相信在住宅一小區發生影片，一名幾歲大幼女，疑將頭塞入樓梯的鋼欄杆之間，疑已發生一段時間，幼女已哭到累睡著了。一大群成年人則以各種方法試圖拯救她，包括以木板、鋼板、鐵枝等試圖撬開兩條欄杆，亦有數名成年人合力試著將欄桿拉鬆或拉闊，更有成年人抱著女童向上向下試著，看會否有欄桿已被拉闊可將女童從後「褪後」救出，最終有一名阿姨建議，不需女童的頭部「褪後」，而是由站在女童頭部一方的一名成年人，將女童由頭部已出欄杆的一方，慢慢將女童身體穿過欄桿，最終成功將女童救出。

女童頭卡住樓梯欄杆終脫險 網民︰人無事最重要

不少網民均指，將人救出，人無事最重要，「一大群人忙活了半天」。亦有網民「事後孔明」，「方法用錯了，頭能過去，身子就一定穿得過，一群豬」、「小孩都是頭比身子大」，「學到拯救方法，記住了」，「看著影片，也(捏?)一把汗，幸好亦學到方法」。

有網民關心女童「下場」，「媽媽一定嚇到了」、「不知會否被打」，「幸好女童睡著，否則一大群成年人擾攘，女童哭鬧，煩死了」、「女童睡著是好事，也怕她清醒扭動身體弄傷呢。」