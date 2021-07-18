網上熱話｜奶奶餵龜龜食粥粥 網民︰睇完好掛住嫲嫲

飼主溺愛寵物大條道理，內地網民分享「這世界上沒有奶奶養不好的寵物」，分享的短片是主人煮了粥，再一匙羹一匙羹飼養龜龜，而龜龜亦「開心地」大口大口食。

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其他網民笑指，「我第一次見人餵龜飯」、「奶奶太寂寞，沒事做，時間多到有空餵龜飯」、「奶奶︰甚麼寵物？這是你的二爺爺，我沒嫁到你家就有他」、「龜︰都因你，你不回家食飯，你奶奶將我當做你了」、「稀飯在口邊，還懂刮刮嘴邊，滿有靈性」、「終於明白，為甚麼可活一萬年了」、「奶奶將所有東西當豬養，食吧食吧養肥才好」、「很像我小時候的生活，一日三餐，看後好掛念奶奶呢」。亦有人笑指「這個老奶奶痛錫龜龜的程度，較我阿嬤痛鍚我多呢，我想做這隻龜」。

不過，有人則問「為何要餵粥？吃肉吃糧都行呀」、「我估粥是奶奶食剩，龜龜多功能不浪費。」