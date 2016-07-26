網上熱話｜姜濤月餅早售罄炒價過千元 「鏡粉」媽怨阿仔買唔到

中秋節快到，人氣男團Mirror成員姜濤早前與經理人「花姐」黃慧君，為雪糕品牌Häagen-Dazs別版雪糕月餅賣廣告，禮盒內的雪糕月餅以鐵盒盛載，每個鐵盒都印上姜濤樣貌，因此被直接稱為「姜濤月餅」，上月22日預售已吸引大批粉絲搶購，火速售馨。

母親：少少嘢都做唔到

有網民在「香港討論區」發文指，媽媽近日徹底愛上Mirror，得悉「姜濤月餅」推出後，亦指明想購買1盒，但月餅早已售罄，正當該網民如實回答時，母親卻大發脾氣，斥責他「少少嘢都做唔到」，令該網民深感無奈，並感慨地表示，「啲女人真係無論咩年紀都係咁麻煩」，又指現時姜濤月餅炒家已達千元，情況誇張，「依家得返啲炒價，居然賣成千蚊，真係痴X線，月餅都賣咁貴，搶錢咩！」

帖文引起網民熱議，有網民亦驚訝一盒月餅竟炒至千元：「成千蚊又真係貴咗啲」，亦有網民表示「價錢唔重要，開心就好」，更有網民搞笑地指：「去信和買4張yes咭放入月餅盒裏面。外面再貼張姜b大貼紙。唔計盒月餅，成本都唔洗廿蚊。DIY手工靚D，你媽知都冇聲出。」

拍賣交易平台叫價高見3,000元

原價每盒548元的「姜濤月餅」，拍賣交易平台現時仍看見有發售，部分於平台上叫價達1,000元，甚至是3,000元，有網民提醒網上仍有人出售月餅券，所以價格可升可跌，購入前應三思！