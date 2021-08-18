網上熱話｜婦攜石油氣罐搭地鐵 網民：可否算恐怖活動？

雖然歌仔有唱：「地下鐵碰著她，好比心中女神進入夢」，但如果碰著搭地鐵時有人攜帶石油氣罐，相信只有驚嚇，而沒有浪漫。近日網上瘋傳一張照片，顯示一名佩戴口罩的大嬸，用摺合式的手推車，載著一個藍色石油氣罐登車，其左右兩旁和對面均坐滿乘客。

不過，該大嬸若無其事地坐着，其身旁有人低頭休息，亦有人站着看電話，對身邊有石油氣罐，似乎亦視若無睹，漠不關心。然而，眾所周知，地鐵空間密閉狹小，攜帶石油氣罐登車有泄漏，甚至燃爆等風險，後果不堪設想。

「地鐵職員去晒邊呀？」

不少網民見圖後紛紛在帖子底下留言，直指該大嬸的行為非常危險，亦有人質疑地鐵的管理是否存在漏洞：「危險品應該唔畀上車架喔」、「咁都入到地鐵？係咪可以投訴職員疏忽」、「地鐵職員去晒邊呀？畀呢個女人帶石油氣上地鐵都無人知」、「應該地鐵車箱內CCTV也會看到，為何沒人去勸阻她？ 」，更有人直接質疑「可唔可以算係恐怖活動？」

根據港鐵附例，除獲港鐵公司妥為授權人員外，任何人不得攜帶受《危險品條例》所規限的物品進港鐵範圍，違例者最高罰款5,000元及監禁6個月。