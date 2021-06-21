網上熱話｜學生早上擠滿落車門 街坊不岔後面有位卻無法登車



早上繁忙時間人人都希望盡快抵達目的地，但巴士未載滿人就離開、有剩餘運載力的情景，幾乎每日都在上演。有網民日前在Facebook群組「柴灣人柴灣事」表示，每日早上在柴灣等候往跑馬地的8X和19線巴士時，從車頭看過去雖然像載滿趕返學的莘莘學子，但細看卻發現車廂後半部分，仍有大量企位甚至座位。

該網民促請有關學生不必擔心無法趕及落車，而只聚集在落車門附近，「其實入面好多位怎(甚)至有坐(座)位，但因為個個塞住晒，所以架車上到興民(邨)就只落到客但就完全上唔到開走，其實你落車司機會等埋你落車先開車，真係唔使咁擔心落唔到車」，她又形容「睇住架車後面好多位走咗去，真心想死，唔該幫幫手。」

有網民身同感受促勿「自私自利」

之後發帖網民更補充，指車長或錯覺以為車廂已滿載，所以沒有開門或揚聲要求乘客步入車廂。有網民認同樓主所言，「其實佢地咁多人落車一定趕得切，唔怕坐低啦」、「有時仲要幾個學生聚埋一堆連書包，其實入面真係大把坐位」，亦有人身同感受，「啲人只會企在前面位置而車中門之後面位置就空空如也！司機覺得客滿就飛站。各人都在趕上班趕上學，請不要自私自利。」

有網民就建議事主可電郵涉事學校，希望他們可提醒學生乘車時需注意的情況。事主其後表示，已一併將網民的留言發送予校方。