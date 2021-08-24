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網上熱話｜客人在訂單斥勿發夢　外賣員拒接：咁串自己落街買
1 小時前
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網上熱話｜客人在訂單斥勿發夢　外賣員拒接：咁串自己落街買
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近年愈來愈流行足不出戶叫外賣。(Photo by Norma Mortenson from Pexels)

現時網上外賣平台興起，消費者可足不出戶訂購各種美食，但亦有市民擔心叫外賣速遞後，要無止境地等食物送達。本港今年8月先後發出多次熱帶氣旋警告，有外賣員在深水埗接單時，發現竟有客戶在備註寫着「出餐時間就是做好餐點時間，唔好係(喺)度發夢」。

該外賣員批評「我地(哋)拎條命同你送飯，俾少少錢唔×係大哂。1號風都遇到×客，咁串自己落街買」，最後更拒絕該張訂單。不少留言都同情外賣員，並希望他可以忘記和放下今次事件，「唔好嬲啦，總有啲×街既(嘅)人，幾廿蚊當自己上咗神枱」、「俾佢影響到心情你就輸了」。有人就戲言「唔知以為係食$3759高級餐廳」、「佢唔驚俾人加料咩？」

網民試過等到凍豆漿變熱

程式上的出餐時間，並不等同餐廳已經成功出餐，帖文亦有網民分享不快經歷，指試過在一個無風無雨的晚上，在距離目的地約15分鐘步程的一間餐廳叫外賣。可是，該網民指留意到外賣員「一直兜」，最終個多小時後才送達，「我明有時係集單送，但拎完個幾鐘都唔送，嗰日嗰餐飯我照收但冇食，啲嘢凍哂，個餐飲凍豆漿熱左(咗)」。

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有外賣員不滿客人的說話離譜，憤而拒絕接單。(FB群組「深水埗街坊會」圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜客人在訂單斥勿發夢　外賣員拒接：咁串自己落街買-281676
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