網上熱話｜家中打邊爐炒底料「爆炸」 網民︰媽寶寵壞的孩子

外賣盛行，加上疫情影響，外賣食品選擇更多，也有食肆提供食材包讓消費者在家中打邊爐。內地網民則分享在家打邊爐慘痛經歷，指在家點了「火鍋外賣，自己的鍋煮炸了」，相片可見湯汁由鍋中四散，沙發、餐前小食、地板全是橙色湯汁。樓主指，以後還是在火鍋店用膳，再不敢在家打邊爐。

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不過，有網民笑指「看相片已有感同身受的痛苦」、「心痛姐姐的白沙發」，亦有人安慰「人沒事，沒被燙傷就好了」，建議找個阿姨做清潔，但有人同情「做清潔的人慘了，(並指)清潔後相信仍滿屋火鍋湯味」。亦有人好奇，為何會發生「爆炸」，是否火鍋爐壞了？樓主回應指，因為將「熱油+熱水」即在火鍋爐先放油炒底料，之後才加熱水，結果熱油遇水……

另有網民亦分享火鍋爐「爆炸」情況，因餐桌較樓主的高，湯汁更飛濺到天花板。據回應指同樣先落油，並將鍋燒至冒煙，再倒水進鍋，就發生「爆炸」。

有經驗的網民教路，將火鍋底料放入鍋後只能炒兩炒，加小量開水化開，才再加大量開水變湯底，「炒兩炒，鍋不能燒紅」、「加水一起煮開，怎會只炒底料再加水」，但有回應指「我覺炒不炒味道分別不大」。

有人批評「油鍋冒煙……加水……一點消防知識都沒有」、「都是媽寶，被父母寵大的孩子，像我十歲便知熱油不能加水，會爆，手腳滿身(都)會濺傷」、「吃清湯，不炒料，家中吃火鍋也安全」、「大部分火鍋店都是先上湯，再放火鍋底料化開。」

更有網民疑惑「為何要在自己家中食火鍋，室內食火鍋味道經久不散，我真的受不了」、「在家吃火鍋，清湯底沒太大問題，若用紅油或麻辣油，食時不感味道，食後滿身滿頭也是味，若是沙發或座椅是布料做的，亦會吸味」。