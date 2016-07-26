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網上熱話｜少女玩彈弓椅遇海鷗撲面嚇到尖叫 網民笑翻：鳥兒可能仲驚(有片)
6 小時前
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網上熱話｜少女玩彈弓椅遇海鷗撲面嚇到尖叫 網民笑翻：鳥兒可能仲驚(有片)

有謂：無嘢驚嚇得過飛鳥撲面而來，美國新澤西州少女基利(Kiley)就有這樣一次經歷。美國霍士新聞報道，基利本月早前與好友喬治婭(Georgia)到Morey’s Piers遊樂場狂歡，為對方慶生，詎料兩人一起玩彈弓椅機動遊戲時，彈起不久，基利便與一隻飛行中的海鷗撞個正著。

從遊樂場的攝錄片段可見，海鷗撞向坐在鏡頭右邊基利的頸部，因彈弓椅向上衝，海鷗根本「無路可途」，就卡在基利頸部與保護墊位置，動彈不得。飛鳥突然迎面撲來，原本已驚青的基利更是嚇一跳，立即用手將眼前的「異物」抓住並扔掉，但也擺脫不了彈弓椅的驚嚇，繼續瘋狂尖叫。

基利事後接受霍士新聞訪問，講述「遇襲」一刻的感受，「我知道是無路可退，牠(飛鳥)會撞到我，那一刻不知如何是好，就等牠飛走。我只是捉住，快手將牠丟開」。

不少網民看過影片後笑翻，有人說「笑到飆眼淚」、「鳥兒就像她的頸巾」，有人打趣說「可能海鷗想給女孩抱抱、親吻呢」、「想玩埋一份」，有人笑言「似乎是那女孩撞到鳥兒的臉」，有網民則猜測鳥兒可能比女孩更驚，更有人擔心海鷗的安危，「可能已經死去」。

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海鷗突然撲面而來，基利一臉驚慌。(互聯網)
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基利快手把海鷗扯開。(互聯網)
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扔掉海鷗後，基利繼續尖叫。(互聯網)
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有網民笑言海鷗就像基利的頸巾。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜少女玩彈弓椅遇海鷗撲面嚇到尖叫-網民笑翻：鳥兒可能仲驚有片-277311
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