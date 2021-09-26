有片｜尖沙咀寶勒巷餐廳惡煞激戰 網民：依家啲古惑仔好錫身

「雄視四面八方，天高地闊我獨往，長路我共你闖，天高地闊我是王」，這首港產片《古惑仔》的名曲，可能對不少人而言是耳熟能詳。今日網上就流傳一段以這首歌曲為背景音樂的影片，顯示尖沙咀寶勒巷一間餐廳發生惡煞尋仇事件，兩幫人互相打鬥。不過，網民較關注的不是尋乞原因，而是兩幫人的打鬥表現。

該片段為閉路電視所拍，長約2分32秒。片段開初顯示有一班男子在尖沙咀寶勒巷一間餐廳打邊爐，並準備「埋單」結帳時，有另一班惡漢上樓梯抵達餐廳。當這幫人進入餐廳後，其中一名穿黑衣的男子首先發難，襲擊一名打邊爐的男子，旁人見狀馬上阻止，之後兩幫人互相打鬥，打邊爐的一幫人隨即拿起坐椅作為武器，同時踢翻桌子，防止另一幫人進入房間。片段最後，打邊爐的一班男子用坐椅堵塞房間門口，而上門尋仇的一班男子則不得要領，隨後由樓梯離開餐廳。

網民「食花生」：尋仇都不帶武器？

不少網民都抱「食花生」的心態觀看影片及留言，有人指：「好似笑片」、「小學雞爭鄧(凳)仔」、「背景(古惑仔)音樂100分」，反問影片中兩幫人是否「爭埋單」，更有人指「依家啲古惑仔好錫身」，質疑「尋仇都不帶武器」。

然而，網民可能覺得影片好笑，但小編還是要叮囑大家一句，打鬥是違法，如果大家看到任何違法事件發生，記得要在安全情況下報警。