網上熱話｜屯赤通車出九龍較快？網民指新舊路各有優缺

屯門─赤鱲角隧道去年12月底啟用，為大西北往返機場的駕駛者提供多一個選擇。屯赤隧道雖然可分流屯門公路的車流，但屯門公路目前也不時會塞車。有LIHKG討論區網民日前發帖，問由屯門取道屯赤隧道及青嶼幹線往九龍，會否較舊有用屯門公路更快捷。

有留言表示兩者時間相若，而取道北大嶼山公路和青嶼幹線的距離亦較長，但勝在路面設計得比較筆直，「條路直啲順啲揸得快啲」。有人就提到若屯門公路或附近道路塞車，改行北大嶼山公路就較有優勢，「試過一次，嗰日荃灣路大炒封咗成朝，好彩行屯赤先無遲到」。

形容有樽頸位：死死地氣行屯公算數

不過，亦有人指出屯赤本身的道路狀況也不容忽視，「入屯赤又要塞上30橋(限速時速30公里的天橋)，龍富路又就快全段改50，睇見都唔開胃，除非你住(屯門)碼頭啦」、「屯中呢段變左樽頸，屯公屯赤堆車都塞死晒係度」，故認為如果屯門公路交通情況不太差，行舊路出九龍會較理想，「當你見到快線係咁比油行屯公，你就會無心機走去塞30橋，死死地氣行屯公算×數。」

有網民更透露，早前曾自行駕車進行對比測試，他由青衣駕車往屯門碼頭，若使用青嶼幹線及屯赤隧道需時26分鐘、路程29公里，而經屯門公路則要20分鐘、路程20公里。而屯赤隧道通車後，Facebook就有網民開設「屯赤隧道龍富龍門皇珠路狀況關注組」，方便一眾區友交流實時交通情況。

多名時任區議員批巴士改屯赤更塞車

事實上，龍運巴士上月20日把多條天水圍、元朗往返機場及東涌的巴士路線，由原有大欖隧道及青嶼幹線改為取道屯赤隧道，原本的確能理順路線並減價，惟元朗區議會和屯門區議會多名時任區議員，在改動後均批評連接屯赤一帶的道路經常塞車，令乘客大失預算、或得不償失，最終部分路線增設「行舊路」的臨時走線。