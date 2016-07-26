網上熱話｜屯門牛自給自足毋須出城？網民：有齊呢堆設施夠生存

以經常塞車「聞名」的屯門公路，近年是網上熱門話題之一，日前男子跳唱組合MIRROR現身屯門市廣場，更令屯門再次受廣泛討論。既然屯門與市區有一段距離，區內街坊又是否能留在屯門區和元朗區等新市鎮自給自足，毋須「出城」呢？

有網民日前在LIHKG討論區發帖提出這個問題，指在同區也能找到月薪最少4萬的工作，車程時間亦能縮短至約15分鐘，購物方面亦有數間受歡迎的連鎖店，包括可以「扮文青」的誠品書店、售賣日本貨品的激安の殿堂等。消遣方面，亦可以到附近元朗區賞紅葉、「行山睇大峽谷」、「打GOLF打保齡騎馬」等，最後是去機場車程也僅約15分鐘。

有網民就指出，屯門區內擁有龍鼓灘和青山發電廠、藍地水塘、屯門濾水廠、屯門及內河碼頭、新界西堆填區、大欖懲教所和屯門醫院，戲言「可以自成一國。根本唔洗靠香港先生存到」。有人其後補充說，屯門既有山亦有水，「黃金海灘+蝴蝶灣，係幾屈(機)」，更有留言指出死後也可把骨灰擺放於曾咀靈灰安置所、「屯門有食環骨灰位，又有青松觀」、「生係屯門牛死係屯門鬼」。

留言指沙田區設施亦齊全

不過，有網民就坦言「如果揾到份係屯門既(嘅)工就得」，亦有沙田友留言「挑機」，說由沙田區的醫院出生、從幼稚園讀到大學後，「做野(嘢)有商業有工業有科技，連身分(份)證都可以係沙田換埋，結婚又有火炭，死左(咗)仲有寶福山」。