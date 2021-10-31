網上熱話｜屯門男子扮女學生相片流傳 網民籲家長小心子女

女校男生雖不是陌生的概念，但網上近日流傳有中年男子身穿一套校服裙，並在屯門區內徘徊。有關圖片昨日在網上流傳，顯示屯門蝴蝶邨蝶意樓附近，有一名身穿屯門保良局董玉娣中學女裝校服的男子，他頭髮及肩，身穿校裙和印有該校校名英文簡寫的外套，由於他本身戴着口罩，遠看或不會察覺到異樣。

社交專頁提學生小心

拍攝地點距離他疑假冒的保良局董玉娣中學，僅數分鐘路程。社交網站Facebook專頁「屯碼牛牛」昨午發帖，提醒該校的學生要小心，又指男性穿裙並不是問題，「但係咪該校學生先係問題。」

網民評身體不似學生

有網民留言指遇過圖中人士，「有見過，睇皮膚一定唔係學生」、「睇手掌啲根都唔太似女學生」。流傳的圖片亦顯示，男子身旁有一批正穿着校服的女生，有留言稱「易服癖唔恐怖，但佢易校服混入學生堆中就恐怖喇」，同時有人提醒「今日扮董玉娣，而家比人踢爆左(咗)，他日有機會扮其他學校的學生，大家要小心子女」。

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