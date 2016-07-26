網上熱話｜屯馬開通興奮 網友：還是選乘巴士

「屯馬開通很興奮」，從此「大西北」屯門與馬鞍山有一條鐵路連接，多了一個乘車選擇。有人興奮，但亦有人表示「識搭一定搭巴士」。

有網上討論區網友稱屯馬綫通車後，即坐了一程屯馬綫，從屯門直出馬鞍山，稱「一個鐘出到馬鞍山，半個鐘出沙田，邊有得輸」，從此屯門不再是大西北，怪不得屯門樓價不斷攀升，又謂不用轉車，「一程直落，chill到爆」。但有人質疑，發文者似被地產經紀過分誇許影響，實際上據港鐵路綫建議，從屯門坐車到沙田需時已近1小時。

有網友則指，由屯門坐屯馬線去大圍要56分鐘，坐巴士大約只需40分鐘，相信無人會坐屯馬線去沙田，除非喜愛遊車河。不過也有人指出，屯馬綫毋須轉車上上落落，若「送車尾」或要等待20分鐘。

在社交平台上，有人引述出日前有傳媒街訪馬鞍山居民時，居民指「如果去屯門，當然選擇屯馬綫」，指稱「馬鞍山人表示去屯門一定搭西鐵，屯門人表示一定搭263」，不少網友均表示不會選擇屯馬綫，直言會「搭到傻」，有人更指「屯門人表示吾(唔)會去馬安(鞍)山」，更有人懷疑該居民未去過屯門，因為自己也未去過馬鞍山。