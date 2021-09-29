網上熱話｜巴士站唔遞手致飛站 事主稱「又唔係截的士」捱轟

搭巴士要揚手截車是乘客的責任，但有乘客日前在社交網站facebook群組「沙田之友」發帖分享，指在當區一個巴士站目送巴士飛站。她其後指丈夫現場曾解釋「因為我地(哋)無揮手」，但她自己卻深深不忿：「我心稔(諗)，又唔係截的士」，內容隨即引起網民不滿。

網民批揮手截巴士唔難

多個社交專頁轉載其帖文，直斥「唔揮手截車，到尾班車都唔會停站」。有網民留言稱揮手並非難事，「你自己唔揮手，仲好意思話車長唔啱，車長鬼知你企係(喺)度係咪搭車」、「要搭車揮下手，其實唔太難既(嘅)」、「揮手是常識吧！企係(喺)到(度)以為你等人」。亦有網民戲言，「咁你咪繼續企落去囉，總會有車停嘅！」

另外，在網上討論區有人直言「佢老公都知衰乜，(咁)都有得怨嗎」、「想搭車試下揮吓手，反正揮咗都唔會有蝕底，唔揮隨時被飛站」。

九巴曾fb教乘客搭車要揚手

翻查資料，香港法例第230A章《公共巴士服務規例》列明，如有擬成為乘客的人示意，尚未滿載的巴士就要在巴士站停車並接載該人。九巴兩年前亦曾在其社交網站教育乘客，指同一車站或有多條路線使用，「如果冇咩人排隊而候車嘅乘客又冇伸手截車，車長就會以為大家等緊嘅係另一架巴士而唔駛埋車站」，促請乘客務必揚手示意。

相關新聞：

網上熱話｜X962變962X搭錯車 屯門街坊傻傻分不清

網上熱話｜地產經紀講交通有誤導 街坊好心提醒被噤聲