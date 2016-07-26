網上熱話｜巴士5分鐘車程乘客聚走廊 街坊批討厭：「唔上樓上就行入啲啦」

新大嶼山巴士營運的38線往返逸東邨及東涌港鐵站，官方指車程最短只需5分鐘就能到達東涌站。有網民日前在Facebook群組「東涌friends club」訴苦，指經常看到38線巴士上車門至落車門之間有很多乘客站立，上層和下層後半部分卻仍有大量空間，批評「好心啦，自己上咗38唔上樓上就行入啲啦，喺度塞住晒個車頭，真係好討厭」，並指不論上班或下班繁忙時間均如是。

有人就提到乘客聚集在車頭或「得不償失」，指中途站的乘客登車時，或因乘客聚集在車頭部分而拖慢登車流程、「迫完一輪先上曬，司機好耐先閂到門」，然後車程就會相應延長，直言「一開始直接去坐唔好塞住車頭，北大嶼山醫院個站(中途站)上客都快d(啲)」。此外，也有人指經常都因下層滿載而未能登車，卻留意到樓上仍有一定數目座位，「係呀，我地喺巴士站迫唔到上車，但見到樓梯顯示器樓上仲有23個位囉」。

「大家逼喺樓下冇意思」

逸東邨附近的滿東邨也有類似情況，有網民說往返滿東邨和東涌站的39M線車站，每朝也有職員協助呼籲乘客盡量行入車廂，「日日有個站長會嗌呢兩句：樓上仲有位行上去呀唔該！入面仲有位，行入去呀唔該！仲有大把人未上車！」不過，該網民認為「大家逼喺樓下冇意思」，促請一眾乘客應自動自覺「唔使人叫」，「自動波啦！我湊住個女，樓下冇位，我都同佢坐上層。」