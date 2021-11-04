網上熱話｜慈雲山專門店外群鼠食雞 網民：好恐怖見到好嘔心

正所謂：「病從口入」，食物衛生素來備受關注，假如進食了不乾淨的食物，隨時有性命危險。

今日網上社交平台有帖文表示，有慈雲山賣食物的專門店，在其檔口擺放的雞肉，被一群碩大的老鼠明目張膽亂竄覓食，當中至少有10隻老鼠，嚴重影響市容和衛生。發帖文的網民表示：「大家估下老鼠大隻D定係雞大隻D」，並加上一個作嘔的emoji，以表達圖片的嘔心程度。然而，帖文未有清楚交代圖片拍攝時的具體日子和時間，亦未有清楚交代被老鼠覓食的雞，是屬於哪間店鋪。

有人質疑鼠疫炆雞

不少網民看過圖片後，紛紛留言及轉載，當中不少人均貼出嘔吐圖案，有人直言：「好恐怖」、「見到好嘔心」、「鼠疫炆雞」、「Call左食環未？」，亦有網人懂得苦中作樂，戲稱：「賣老鼠？」、「贈品嚟架……每三隻雞送一隻新鮮老鼠呀」，更有人笑稱「雞有鼠味，鼠有雞味。」

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