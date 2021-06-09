網上熱話｜打邊爐食毛肚「燶爆」 網民︰換個老公不尷尬

不少人愛打邊爐，貪可以一次過食盡不同食品。內地近日刊出一則帖文「火鍋吃出社死現場(尷尬場面)……」，樓主分享日前打邊爐時叫了一碟毛肚，但店家未有切碎，而是一大塊上枱，並留言指「為啥這個毛肚不能小一點，跟36號鞋墊一樣大，我吃了一塊咬了第一口沒有咬爛，看到對面的女食客一直盯著我，我想一下(將毛肚)全塞(入口)，給我燙著，又吐出來，嚼的地方還卡我牙縫了，一吸氣嗆了一口，直接和子彈一樣噴(到)我老公碗前面了，我老公還問誰把抹布丟過來了。」

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網民笑指：「親，這邊建議你換個老公」，並解釋換老公原因是，因為新老公沒有目擊事件，以後就不用尷尬了。有網民反指：「其實老公較尷尬，連毛肚同抹布都分不清，他要換過老婆了。」

有人則大讚該火鍋店是良心店舖，「這麼大塊毛肚，成本好高呢」、「火鍋店虧本了」，亦有笑指「你煮得過熟才會難食」、「你覺太大塊，為何不叫職員弄細塊？而是一口放入口。」