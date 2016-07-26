網上熱話｜批神徒同事撲唔到雜誌發癲收警告信 網民：會唔會太痴線

人氣男團「MIRROR」擁有大批「鏡粉」之餘，差不多每個成員都有各自的應援暱稱，例如Anson LO的擁躉就是「神徒」。有人向社交專頁投稿，指早前Anson LO登上某本雜誌的封面，公司多名神徒都為此瘋狂，其中一位神徒A因為買不到該本雜誌，一度在午膳時段於座位崩潰，「鬼上身式尖叫拍枱爆喊足45分鐘」，然後另一位同事B於社交平台Instagram(IG)點評事件，竟被總經理發警告信？！

投稿者指，經調查後發現，原來總經理亦是一位「神徒」，當日亦找了很長時間也找不到該本雜誌；投稿者與另外兩位同事認為，同事B只是在IG批評了同事A的行為有問題，沒有遲到、早退、客戶投訴等過失，就被總經理以影響士氣為由發警告信，實屬公報私仇。他們擔憂公司文化不良，於是在當日就將3封辭職信放在總經理枱面，而同事B亦沒有簽那封警告信。

帖文引起大量網民關注，大部分都覺得情節誇張，甚至震驚為何同事B以私人平台發表意見，會遭公司追究「會唔會太痴線」、「我睇左啲咩」；也有留言質疑帖文真偽「作文」，亦有網民笑指，「好多人以為自己冇遇過就代表呢個社會真係唔會發生」。

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