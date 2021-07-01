網上熱話｜挑警犬規矩多 八卦頭大長毛或出局 網民︰公務員都不好考

各地警察機構均有設警犬協助工作，因日常要執行各式任務，在挑選「入伍」時亦很嚴謹。內地有網民帖文「沒想到狗狗考警犬，這麼嚴格，哈哈哈」，當中上載疑為警犬篩選報告，載列有毛色、年齡，以及相關備註包括膽小、體小，但亦有部分令人留字的字眼，如外抑制、錘系血統，以及另人意外長毛、年齡大等。樓主解釋外抑制以他理解，白話演繹為精神力不集中、太八卦。

其他網民起鬨，「果然宇宙的盡頭是公務員」，「公務員都不好考」、「任何一個種族考公務員均不容易」、「我再不敢說我活得比狗累了」、「狗狗想有鐵飯碗也不容易」、「狗生國考也挺難，狗上狗也不好當」。

亦有人解釋，為何選警犬要留意性格是否八卦，因「外抑制的八卦不是我們想的那種，而是別的，狗︰任務收到，執行，外抑制狗︰任務收到，誒那有隻鳥，誒有人放屁了。」

就被列年齡大的狗狗，看其出生也只是2018年，有心水清網民笑指「4歲的狗狗是人類35歲，你35歲也不可能考入公務員吧！」但亦有人則指「2018年出生的就不會收了，我發現︰2018年(狗狗)有別的毛病就不收，挑不出毛病就寫年齡大。」

至於「長毛」亦屬「瑕疵」，有人則笑指「誰家狗子不長(讀音蔣)毛」，但亦有人「指證」，「不應讀成長(讀音蔣)毛，而是長(讀音詳)毛，指毛髮太長。」有人再回應則稱「笑死，中華多音字博大精深」。

有網民亦垂詢何謂「錘系血統」，有回應指「錘系德牧(德國牧羊犬)突出的腦袋，大腮皮，大背線，大骨量，俗稱『大頭德牧……』。」、「頭大會卡住障礙物，要出局？」另有關注到狗狗「耳軟」有何問題，「看起來不太聰明吧？耳根軟？犯罪分子一求情就放人？」、「耳軟、(耳朵)立不起來，不威風！」，有人回應則指「耳軟的狗狗，多是發育不全或骨骼缺」。

有人留言評論「(報告)傷害性不大，侮辱性極強」，亦有報稱對訓練警犬有研究的人解釋，「警犬真的是經過精心嚴選訓練才能上崗，並要根據不同性格和特點有不同培養方向，勇猛的做防犬，比較親人的做緝毒犬或搜救犬。」