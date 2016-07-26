網上熱話｜擬收購夜更的士收據報銷開支 網民質疑事主涉違法

很多人在工作期間搭的士後，都會向司機索取收據，以便向公司申報車費開支。網上討論區LIHKG昨日(4日)有網民表示，留意到有人在Facebook一個地區群組徵求一名夜更的士司機拍擋，希望可長期收購的士收據。涉事網民並在帖文解釋，自己任職的公司一向有夜更的士津貼，但自己一向未有使用，故希望藉此「善用」相關福利。

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本報昨下午登入帖文提及的Facebook群組，有關帖文已經消失不見。在LIHKG討論區，有網民指收據雖然沒有列明上車、落車的地區，但仍寫有行程時間，質疑「無理由佢日日搭車時間相差太遠」，亦有人笑言「時間，價錢，日日唔同，會唔會太易捉」。

就着請求和交易的法律問題，徵求收據的網民表示「冇虛假文書張單千真……」不過，討論區上有留言指單據即使是真確，但付款的卻並非事主，相信仍會有法律風險，「其實都應該係計虛假文書，張單係真，但唔係你搭既(嘅)，你張單既(嘅)用途係證明你搭過程車收返錢，你拎人張單過黎(嚟)就係假單」、「呢個係欺詐罪」。