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網上熱話｜擬移民街坊徵免費雪櫃　網民倡先買全新日後再轉贈
46 分前
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移民潮雪櫃社交網站網上熱話
網上熱話｜擬移民街坊徵免費雪櫃　網民倡先買全新日後再轉贈
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近月不少港人選擇移民。(資料圖片)

移民潮近日成為社會熱門話題之一，機場每日都上演着親友難離難捨的感人場面。雖然部分港人離開得較緊急，但亦有一些人能先作出周詳或長遠的規劃。

有網民日前在港島一個大型私人屋苑的facebook群組上，向街坊徵求一個免費雪櫃，解釋自己因計劃在約一年半後移民，為免造成浪費，故在網上徵求二手而不直接購買全新雪櫃。

帖文一出，有網民隨即留言建議事主購買一手全新雪櫃，並指「待你移民時送給有需要人士」，她回覆獲得的讚好和「哈哈」數目，更多出事主的原帖。事主其後回覆，表示多謝她的提議，形容「好幫到手」。

事主後改稱二手亦可

有人亦留言提出建議，稱事主若想節省金錢，應到網上二手交易平台選購。事主之後回應提到，若有街坊放售二手雪櫃「我都願意比錢買的」，並進一步交代預算為1,000元以下、不一定要免費。另有網民則推介一個提倡環保的本地搬運服務，因該專頁經常會有即將棄置的二手傢俬供有需要網民「認頭」。

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有網民反建議事主先買全新雪櫃，日後再轉送他人。(Photo by De an Sun on Unsplash)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜擬移民街坊徵免費雪櫃　網民倡先買全新日後再轉贈-279801
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