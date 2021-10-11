網上熱話｜教女計數教到崩潰 江蘇爸爸瞓馬路求拘捕

教仔女做功課可以有幾崩潰？江蘇蘇州一位父親就崩潰到走落街躺在馬路中間哭泣，幸現場車流不算多，還有熱心市民馬上報警。然而，警員一到場，這位父親就大哭求拘捕，又哀求警員跟他回家，說「管不了女兒了」。

女兒指800減700等於900

警員還以為他女兒做了甚麼危險的事情，一問之下，這位父親先回一句「我女兒，800減700」。警員還以為是甚麼暗號，馬上再問甚麼意思，沒想到這位父親續稱，「她(說)等於900！」

澎湃新聞報道，這位姓高父親向警員表示，在家裡教女兒做數學功課，其中一題教了幾次女兒都學不會，實在太生氣也太無奈，亦不想回家，唯有躺在路中間等警方拘留。警員最後扶起高先生，帶他返上行人路，再勸多幾句，高先生就回家了。

內地網民反應：

潘*兵：這家長該看心理醫生了

C*****J：智商隨你了，是親生的

a*****6：很正常，周華健的歌中唱過，女兒說6+6結果等於13

g***********g：女兒蠻有想像力

走*****嗎：這樣就崩潰了？看來有問題的是家長

上***事：能理解這位老爸的心態，但是行為太過偏激了。自己覺得很容易的題，到孩子這裡就反應不過來。要學會換位思考，想想你這麼大的時候，會做這些題了嗎？

