網上熱話｜新竹鱷魚離家出走 主人急尋稱「不會咬人」

台灣新竹竹北市新崙里一隻24歲的家養鱷魚「小鱷」，周日晚趁主人無關好門離家出走。有閉路電視拍攝到小鱷大搖大擺過馬路的畫面，又拍到小鱷曾在土地廟附近停留，惟小鱷爬入廟旁水溝後失去蹤影。里長周一透過通訊軟件LINE等渠道通知居民，指有鱷魚在街上遊蕩，呼籲大家不要緊張，若見到鱷魚就通知里長或鱷魚主人，待消防隊處理。

網民憂鱷魚或傷人或被吃

里長還強調，「飼主說鱷魚不會咬人」，但不少網民認為這句話難以盡信，稱正如有人說「我家藏獒很乘啦，不會咬人」、「我家孩子很乖的，不會打人」，又認為「還沒吃過人，也不能跟你保證是否會吃人」。有網民更透露，「有次我朋友去寵物店買鱷魚，那個老闆也是這樣講(不會咬人)，結果老闆馬上被咬了一口，還尷尬的說：他今天心情不好……」。還有網民表示，「我比較擔心那隻鱷魚會被吃掉，鱷魚肉很多人在吃」，亦有人揶揄，「皮包和皮鞋工廠表示：很可以」、「這不是鱷魚是沼澤貓貓」。

有台灣傳媒引述小鱷主人、Facebook專頁「鱷鄰居&沙西米」作者「沙西米」指，小鱷是「眼鏡凱門鱷」，最長壽命有50多歲，其前主人半年前過世，家屬輾轉將小鱷交由她收養。沙西米又稱，小鱷溫馴、內向、挑剔，只吃魚，而且一定要在水裡進食，希望民眾不要害怕，幫忙留意小鱷行蹤。報道指，連同小鱷，沙西米家中共飼養7隻鱷魚。