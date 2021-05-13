網上熱話｜日軍大屠殺地穿Lolita裝跳舞 B站網紅遭圍剿

內地知名美妝網紅、在影音分享平台bilibili(簡稱「B站」)擁有逾670萬粉絲的「機智的黨妹」(微博網名「我要這臉有何用」)，上周六上載一段與友人一起在遼寧大連各大景點大跳日本「宅舞」(配合動漫音樂的舞蹈)的短片，但卻犯了一個大忌——穿著日本Lolita服裝在前身為日軍所設「物產陳列所」的「旅順博物館」外輕快跳舞，而旅順在甲午戰爭期間被日軍佔領後，遭到4天3夜大屠殺，約1.8萬人慘死。

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機智的黨妹隨即遭內地網民圍剿，即使在B站和微博連道兩次歉，承認無知兼無文化，並下架短片，都未能平息眾怒。網民普遍認為，高中歷史課本都有此段內容，機智的黨妹不可能不知道。

中央政法委微信公眾號昨日也轉發相關報道以示關注，新華網昨晚更在微博評論事件，稱「旅順博物館承載著刻骨的民族傷痛和屈辱，絕不是網紅博眼球的工具，絕不能拿來開玩笑」，強調「這種事情已經不是第一次發生，這種現象必須引起重視和思考」，並認為「無論是真無知，還是拿無知當藉口，都希望這樣的事情不要再發生」。

微博網民反應：

山*****w：學過歷史的應該都知道旅順經歷過甚麼吧？更何況你在那裡上了大學，你怎麼可能不知道旅順博物館的意義？

我******病：旅順是甚麼地方？一個旅順口，半部近代史，這裡是甲午戰爭和日俄戰爭的主戰場，九一八事件的策源地，那年日軍四天三夜的大屠殺，屍橫遍野，全市只剩下36人。旅順的櫻花美，但是你可知，白玉山的每棵櫻花下都葬著死難同胞的骨灰遺骸？你又可知，萬忠墓是為誰而建？你又可知旅順博物館的含義？

四******去：這種紀念館是提醒我們勿忘歷史緬懷同胞的，屠殺旅順同胞的是日本人，宅舞的起源也是日本，Lolita雖然起源不是日本，但廣泛傳播也是從日本開始……

我***了：正如你的id：你要這臉有何用？

安**鏡：說實話我不信，你的母校是在旅順，你在旅順上了幾年學白上了？難道你完全不知道旅順的歷史？你的行為就跟一個人在南京上學卻完全不知道南京大屠殺然後在黨的紀念日跑南京大屠殺博物館跳宅舞一樣？

W***W：道歉信多少字都無法抵消你這次的行為