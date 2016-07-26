網上熱話｜林鄭據報惜別宴轟建制派 屈穎妍：「小學雞」

報道指，特首林鄭月娥日前在立法會惜別晚宴上，於閉門環節致辭時重提前年修例風波，批評當日有建制派認同成立獨立調查委員會，認為要向警隊道歉。被稱為「建制派健筆」屈穎妍在專欄撰文，批評林鄭月娥的有關言論是「一竹篙棒打建制派」，更形容她是「小學雞程度讓人咋舌」，認為「如此不識大體的，竟是小城最高領導人」。

該文章題為《沒有言謝，都該感恩》，屈穎妍指，惜別宴的意義在於離別時把過節嫌隙一一抹去，希望眾人珍惜最後日子，反問「斷估不會趁最後機會，數臭彼此吧？」惟「真有人會這樣做」，她指林鄭月娥席上講話「得罪天下人」，「議員在台下當然嬲嬲豬」，又說從事件中亦看到林鄭的一種危險心態，就是「不必理別人感受，只顧中央點睇我」。

反問修例風波始作俑者為何人？

屈穎妍續指，建制議員並非林鄭月娥的下屬，亦不是她的黨友，而是一群為建設香港，替她擋箭的人。她反問修例風波的始作俑者為何人，直指建制政黨因林鄭搞出的「大頭佛」，既斷送議席，更葬送社區耕耘，質疑林鄭月娥「數落大眾，以後誰還會為你賣命？」

距離明年3月的特首選舉至今已不足半年，今次是屈穎妍再次撰文批評特首林鄭月娥。去年她曾批評林鄭月娥不懂民情，又指林鄭月娥當年落區捐500元給乞丐是「堅離地」。此外，另一名建制KOL「華記」楊官華近日亦在網上成立「反對林鄭連任大聯盟」，稱作為一個香港市民，「我忍夠咗林鄭」，支持有能力領導人如CY(梁振英)、鄧炳強、李家超等「民心所向的有識之士」帶領特區政府施政。

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