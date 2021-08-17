網上熱話｜業主懶理單位太潮濕生晒菇 網民：晚上加菜啦

面對各地高企的房價，買樓上車十分困難，不少人只可暫時租屋打造自己的安樂窩，不過如果付出高昂的費用卻得不到應有的質素，難免會讓人無奈又氣憤。近日台灣一名網友在社群平台分享，最近2個月租屋處不斷漏水，多次向房東反映卻未獲處理，未料租屋疑因太潮濕，牆角竟長出一排「香菇」……

牆角長出一排「香菇園」

該名台中網友昨在FB社團「爆料公社二社」發文指，自己以2.2萬(約港幣6100元)租用一房一廳，不過最近2個月一直漏水，而且多次向業主反映也還未處理，她更上載照片，表示單位內因太潮濕，牆角已經長了一整排「香菇園」，讓她無奈感嘆「果然花錢買不到尊重」。

網友稱濕氣太重影響健康

有網友看到貼文和照片後調侃說：「晚上加菜啦」、「藍瘦香菇」、「今晚吃火鍋」、「買不到尊重但可以買到香菇」、「你租的是溫室吧？不過，也有網友理性回應，指濕氣太重會影響健康，「真的要趕快搬，不然會免疫力失調進而生病。尤其黴菌進到皮膚產生各種皮膚病就很難根治，嚴重甚至可能進到人體內」、「快搬，都長香菇了，這表示這房子長期潮濕，住久了容易全身酸痛，呼吸系統會出問題」。