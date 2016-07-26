網上熱話｜業主Po相呻退租客超污糟廁所 網友：用來拍鬼片？

業主出租單位時最幸運就是遇到好租客，不過台灣一名業主就沒有那麼幸運，遇上了一位把單位弄得非常骯髒的租客，但對方只願意支付500元台幣(約138港元)的清潔費，網友不忿直言「這比老舊的公共廁所還髒，請外面的清潔清就不只500了」。

業主在FB「爆料公社」上傳一張照片，可見租屋處的廁所髒得慘絕人寰，不僅牆面、地上、洗手台爬滿了灰黑色的汙垢，更可怕的是連馬桶都蓋滿厚重的黃褐色尿垢，十分噁心！業主質疑，「這樣的浴室還不包含房間的髒亂喔！說要貼我500元(台幣)的清潔費，請問大家合理嗎？」

對此，有網友表示租客是否用來拍鬼片，「整個廁所真的很像恐怖片欸！」、「太噁心了這個地板、馬桶、洗手台，竟然可以用得下去，踩下去我都快吐了」；也有網友替業主感到不忿，認為清潔費太少太不合理：「我的老天，這比老舊的公共廁所還髒，連看都想反噁，請外面的清潔清就不只500了」、「這個貼500太少了，有夠髒，請人打掃還不夠，光廁所就這樣，房間我想也乾淨不到那裡去」。