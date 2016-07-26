網上熱話｜樓主出圖問此家族關係可否結婚 網民︰你不是她表舅嘛？

現代社會不少屬小家庭，對於家族成員關係搞不清楚，內地有網民求助，太爺有兩個兒子，網民是太爺其中一名兒子的孫兒A，A屬太爺的第四代，A疑問能否與太爺另一個兒子的孫女(太爺第四代、曾孫)的女兒Y(太爺第五代、玄外孫)結婚？

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網民對樓主的親戚關係感混亂

部分網民似對樓主的親戚關係亦搞亂，但都回應指「實在不行呀」、「顯然不行」，解釋「那是你侄女，未出五服，不行」，「這不就是……你侄女？算亂倫吧？」但亦有人指證Y的母親與A屬堂兄弟姐妹，故Y是堂外甥女，「你堂姐/妹的女兒，血緣關係蠻近，建議不要亂倫」，「三代以內旁系血親不能結婚」、「同一個太爺爺咋想的？還能問得出，能不能結婚？」、「先不說幾系，你不是她(堂)表舅嗎？」

有人進一步解釋，「五服內亂倫，會出現眾多遺傳學問題」，「五服之內不行吧，生孩子會有遺傳病畸形的」、「近親，結個屁」，亦有人問「這樣缺人嗎，非要在家族裡找」、「世上沒別的女人嗎？實在不行考慮下男的也行，勿搞自己親人」。亦有人「專業」意見指「法律上可以，倫常不行」。

但有網民不了解何謂「五服」。根據資料「五服，是由父系家族組成的中國封建社會，以父宗為重。其親屬範圍包括自高祖以下的男系後裔及其配偶，即自高祖至玄孫的九個世代，通常稱為本宗九族。 在此範圍內的親屬，包括直系親屬和旁系親屬，為有服親屬，死為服喪。親者服重，疏者服輕，依次遞減」，因應身份喪服有不同等級，斬衰(音崔)、齊衰(音資崔)、大功和緦麻，按親疏關係不同穿戴有別。」

「五服原指五種孝服，其後演變，五服也指代五輩人，比如在山東膠東半島一帶，有『五服之內為親』說法，往上推五代，從高祖開始，高祖、曾祖、祖父、父、自己，凡是血緣關係在這五代之內的都是親戚，即同出一個高祖的人都是親戚，從高祖到自己是五代，就成為五服。五服之後則算沒有親緣關係，也可以通婚。一般情況下，家裡有婚喪嫁娶之事，都是五服之內的人參與。」