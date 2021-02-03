網上熱話｜河北教授宣布已推翻相對論：為科學健康發展掃清巨大障礙

河北燕山大學石油工程研究所教授李子豐，近日宣稱其一個研究項目已「推翻誤導物理學界和人類認識世界基本方法的愛因斯坦相對論，為科學的健康發展掃清了一個巨大障礙」，有關項目還獲河北省教育廳提名參加「2021年度河北省科學技術獎」。隨著該獎項的提名名單和項目簡介日前在網上公布，李子豐跨界挑戰物理學基本理論的壯舉引起全國轟動，各種質疑亦接踵而至，網民更揶揄「憑一人之力，幹掉了歐美幾百年的根基」。

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宣稱響應國家號召顛覆性創新

李子豐承認，項目未獲有關部門批准投入研究，報名主要目的是「宣傳真理」，又聲稱自行研究此項目21年，「國家號召顛覆性創新，所謂顛覆性創新就是顛覆台上的理論……我的理論研究認為現在的理論(愛因斯坦相對論)是錯誤的」。對於是否有嚴謹、科學的最新研究結果去證明愛因斯坦相對論是錯誤，李子豐強調「當然有」，並稱其研究是以「唯物主義」作為基礎，論點就是「實事求是」。

指霍金是「臆想家」 質疑阿波羅登月

河北省科技廳相關人員昨表示，現階段只是申報，未開始評審。《新京報》炮轟，「項目還未立項，就開始申報評獎。如此荒唐的做法，擺明了就是一場蓄意的炒作」。《新京報》還挖出，燕山大學曾於2017年6月15日發布「關於給予李子豐嚴重教學事故的通報」，內容指李子豐曾因在「鑽井工程」課程教學中佔用大量時間講授與教學無關的內容，例如發表反相對論、反霍金、質疑阿波羅登月等言論，「3年內停止李子豐老師所有本科教學工作」。有內地網民發現，李子豐曾抨擊霍金是「臆想家」，但其論據所參考的文獻，全部都是自己的文章。

用馬克思主義推翻相對論

根據網上資料，李子豐獲提名參加河北省科學技術獎的項目，特色是「屬於堅持馬克思主義哲學的、顛覆性創新的、非共識的理論物理項目」，簡單來說即是以哲學理論去推翻物理學理論。相關研究的「發現點」，包括「提出了意識是物質的一種高級有序組織形式」、「論證了光的本性、光的傳播規律和超光速現象」等。有內地傳媒指出，意識的本質和意識的來源，甚至甚麼是意識，目前科學界仍未有統一觀點；光為何有波粒二象性，也一直是科學家爭論上百年的經典問題，至今未有完美解釋。

至於所謂推翻相對論，他認為「在時空觀方面，愛因斯坦本人一生有的只是假想實驗」，而其研究就「分析了狹義相對論對科學、哲學和社會的危害。提倡發揚實事求是的唯物主義作風、百花齊放百家爭鳴的出版方針，把科學研究從狹義相對論的禁錮中解放出來。拋棄唯心主義的狹義相對論的時空質能觀，恢復和發展唯物主義的時空質能觀」。不過，內媒指出，狹義相對論並非僅有假想實驗，其理論已經應用到千家萬戶，例如GPS導航就需要狹義相對論來修正。

