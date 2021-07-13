網上熱話｜淘寶$250買電競椅拆開超恐怖 連登仔：我仲坐咗成年

淘寶甚麽都有，但質量參差。近日連登討論區有網民分享，指自己1年前從淘寳網購了一張電競椅，使用一年後坐墊部分開始爛，就把坐墊整個拆下來，結果發現內芯竟然由不明奇怪填充物造成，質素差劣，跟店鋪描述採用乳膠靠背坐墊有很大出入！網民不禁崩潰抱怨：「好X恐怖啊，我仲坐咗成年……」，帖文在網上引起熱議。

網民在討論區中出帖分享，指自己1年前在淘寳網店舖「卡勒維旗艦店」，以209人民幣的價格(約250港元)購入一張黑紅色的升級版電腦椅，設計就像常見的電競椅一樣。他拆開坐墊，結果發現坐墊的填充物似是一堆雜亂的廢物，當中夾雜了海綿及乳膠碎片，再包裹一層不織布固定，就像回收再用一樣。

帖文附上多張「中伏」圖片，不過其他網民就不太同情，直言「環保」、「一分錢一分貨」、「兩舊水你仲想點」、「有塊木板防爆，好有良心」，有網民更為事主分析，指「兩舊水可以支持環保又可以坐，一個價錢，兩種意義，簡直超值」只能奉勸大家網購請小心！