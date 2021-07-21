網上熱話｜港大去青衣堅持行紅隧 搭的士慳15元塞車值唔值？

香港人時間寶貴，很多人都會搭的士「用錢買時間」，希望更快到達目的地。有的士司機日前由薄扶林香港大學接載一名乘客往青衣時，雖然經西區海底隧道比較直接，惟礙於較高昂的隧道費，乘客甫上車便指明須取道海底隧道。

該名的士司機在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖時，指當時屬平日的下午4時許，他形容自己雖然不趕時間、行紅隧亦能賺多些，但仍有提醒乘客經西隧路程比較直接、時間較短，最重要是的士車費不會貴太多，估計只需約220元。不過，對方強調「紅隧平好多」，司機最終當然按其意願駕駛。

抵埗後嘆為何嘥時間行紅隧

抵達青衣後車程埋單205元、耗時約45分鐘，發帖司機憶述對方當時感慨「話自己仲(做)咩嘥咁多時間行紅隧，仲要差唔多價錢」，他遂戲言「我安慰佢話你想俾我賺，唔想益隧道公司囉」。

不少留言都認為，由港大去青衣行西隧理應是最正路，若順燈最平只需約210元，「慳果(嗰)少少浪費自己時間」、「諗住平啲咋，點之平唔到幾多」。有相信是同業的網民，則分享一些載客軼事，指試過由西環往尖沙咀擎天半島、石塘咀去油麻地塘尾道、上環往沙田等，都被指明行紅隧。

有客聽完預計時間改變主意

有網民就形容紅隧全天候擠塞眾所周知，仍堅持用紅隧的人是「極品」，「紅隧一塞車，個價錢又咪係同西隧一樣」、「大把呢D(啲)客，搭的士又想慳荷包，從來唔會計時間成本」。不過，也並非每名客人都一意孤行，有網民分享試過有乘客由深水埗往鰂魚涌，上車時表示要行紅隧，其後司機用Google地圖評估行車時間後，指行西隧需時22分鐘、紅隧要45分鐘，最初客人仍堅持紅隧，惟開車後終轉軚。