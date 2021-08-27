網上熱話｜港女落唔切車發爛鬧車長 網民：把聲好可愛 (有片)

搭公共交通車輛，偶爾會有未能及時落車的情況，但是遇上脾氣一般的乘客，巴士車長倘若出錯「飛站」抑或沒有開門，基於職業操守，分分鐘要挨罵。

今日網上流傳一段長逾3分鐘的影片，顯示一名身穿黑色上衣、杏色裙的女子因為未能及時落車而大罵車長。影片開頭，該女子已不斷頓地，叫喊著要司機開車，惟司機指巴士已過站足足兩個車位，故不能開門讓女子落車，惟女子並不認同，要求車長即時開門讓她離開，車長並無理會，反話：「唔係大聲就有用」，於是女子愈鬧愈狠，愈罵愈高音，不單粗口橫飛，不時頓地，高叫「我未見過咁X街的司機」、「我趕時間呀」，更威嚇會投訴及報警起訴車長，其後女子又用手機拍攝車長的容貌。據影片所見，巴士應在油麻地一帶行駛，最後該名女子終於落車，並再用粗口罵車長：「正冚家X黎架，你行過咗幾個街口，我點行返去油麻地呀？」

網民：笑到肚痛

不少網民看過影片後都留言，有人指「好好笑」、「笑到肚痛」，不少人不滿片中女子的言行，指「趕時間就早啲落嚟啦」、「知唔知騷擾司機駕駛是犯法？第日的大媽人辦」、「過咗站就變成禁區上落客，差佬見到要罰， 細細聲態度好啲都應該可以落嘅」；然而亦有網民認為片中女子好得意，指她把聲「好可愛」。

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