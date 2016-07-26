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網上熱話｜港鐵車廂開枱打麻雀　網民：正喎唔浪費時間 (有片)
1 小時前
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網上熱話港鐵車廂打雀牌
網上熱話｜港鐵車廂開枱打麻雀　網民：正喎唔浪費時間 (有片)

香港人閒時總愛用打麻雀消遣，更有電影對白說：「阿仔，麻雀係要打架!」，但愛到要在港鐵打麻雀消遣，實屬罕見。

網上近日流傳影片，顯示港鐵車廂內有數名男乘客開枱打麻雀，當中有人蹲在地上、有人在摸牌、亦有人在疊牌，吸引不少乘客圍觀，其中更有人用手機拍攝，惟片中的雀友仍然故我，繼續「攻打四方城」，旁若無人。

港鐵證實事件   籲勿滋擾其他乘客

港鐵回覆傳媒查詢時證實，上周三(13日)有5名男子在旺角站上車後打麻雀，至彩虹站才收枱下車，港鐵呼籲乘客為己為人，保持車廂通道暢通，不應滋擾其他乘客。據港鐵附例第廿五條，列明任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部分，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為。

影片上載後吸引不少網民留言，有人質疑：「其實係咪拍緊廣告咋？定拍緊YouTube片？」、「唔係拍緊戲咩」、「多X餘做戲咁做」，然而更多網民搞笑留言：「正喎，唔浪費時間」、「如果佢哋係搭屯馬線，應該可以打到4圈」、「想打埋一份」、「(佢哋)技術高超」，更有人慨嘆「地鐵成日咁多正野，都無一次現場睇到」。

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網上近日流傳影片，顯示數名乘客開枱打麻雀，旁邊更有人用手機拍攝。(網片截圖)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜港鐵車廂開枱打麻雀　網民：正喎唔浪費時間-289577
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