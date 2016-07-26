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網上熱話｜澳女路上突誇張仆倒 網民：原來為吸引英俊男警注意 (有片)
48 分前
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網上熱話仆倒吸引異性注意網友熱議搞笑
網上熱話｜澳女路上突誇張仆倒 網民：原來為吸引英俊男警注意 (有片)
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女護士行到警車前。(互聯網)
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突然仆倒翻滾。(互聯網)
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男警上前問她有無事，女護士雙手掩臉，似乎很尷尬。(互聯網)

澳洲Facebook帳號Cop Humour周三上載了一段醫院外閉路電視片段，見到一名女護士從醫院步出，路過停車場、行到一輛警車面前時，突然戲劇性地仆倒，四腳朝天，一名男警見狀趨前問她有無事，那名女護士自行站起身後望向男警，似乎感到尷尬，雙手掩臉。片段惹來網友熱議，有人認為那女子特意跌倒，起身後立即望向男警，顯然是為了吸引那名英俊男警注意。有網友笑指，「我也試過一次，但他們只是繼續開車駛走。」另一人也開玩笑說，「試過很多次了，無一次成功」。

也有人說，那名護士可能連踩兩更太疲倦，所以才仆倒，但同時說：「請告訴我，他們正在交往。」不過，有缺乏浪漫細胞的網民篤破大家腦裡的粉紅泡泡，指那女護士本意不是想吸引那名警員注意，「我認為她只是踩到鞋帶，但出乎意外地有效」。另一人也附和，「看似是一名輪班了16小時的護士」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/網上熱話｜澳女路上突誇張仆倒-網民：原來為吸引英俊男警注意-有片-276093
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