網上熱話｜澳女路上突誇張仆倒 網民：原來為吸引英俊男警注意 (有片)

澳洲Facebook帳號Cop Humour周三上載了一段醫院外閉路電視片段，見到一名女護士從醫院步出，路過停車場、行到一輛警車面前時，突然戲劇性地仆倒，四腳朝天，一名男警見狀趨前問她有無事，那名女護士自行站起身後望向男警，似乎感到尷尬，雙手掩臉。片段惹來網友熱議，有人認為那女子特意跌倒，起身後立即望向男警，顯然是為了吸引那名英俊男警注意。有網友笑指，「我也試過一次，但他們只是繼續開車駛走。」另一人也開玩笑說，「試過很多次了，無一次成功」。

也有人說，那名護士可能連踩兩更太疲倦，所以才仆倒，但同時說：「請告訴我，他們正在交往。」不過，有缺乏浪漫細胞的網民篤破大家腦裡的粉紅泡泡，指那女護士本意不是想吸引那名警員注意，「我認為她只是踩到鞋帶，但出乎意外地有效」。另一人也附和，「看似是一名輪班了16小時的護士」。