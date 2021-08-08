網上熱話｜火鍋放題男子掃光所有牛肉 網民︰有錢不代表有文化

不少火鍋放題，火鍋食材會放置自助區，讓食客按自己所需要自行領取，有內地網民分享一次經驗︰一名男食客在自助區內發現疑似肥牛的食材，竟用一隻碟一次過掃走所有肥牛片，而所有肉合共的長度更超出碟子的直徑。

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大部分網民都斥責這食客無品，「懂得拿盤子食飯的人，不代表是文明人」、「有病的？」、「給老闆及其他食客留一點吧」、「行為太丟人眼了」、「這樣取肉，拿回枱途中，(肉)不會掉落地？」、「沒文化的人，有錢了也不能長文化」，「有錢外出食飯，不代表有文化」；「真的很低級行為，多取幾次不成」、「真的可食晒？」、「吃完翌日瀨不出屎」、「都是合成肉，多食無益」、「平價肉，不用這樣搶食吧」。

亦有網民疑惑「一隻碟只能取一次食材吧？」，「四周有大量不同食物，為何對這獨愛？」、「餓肉餓了很久吧？見獵心喜，忍不住？」、「拍片的人是誰？為何不出言阻止？一家人吧」，亦有人向老闆建議「取了回枱的肉，要全部吃掉，否則應逐件計錢」。