網上熱話｜烏蛟騰村豎告示 懇請先讓村民登車惹熱議

不論平日還是周末，新界各處鄉郊在過去的一年多，都成為港人「鬆一鬆」的好去處，但對當區居民而言，所造成或帶來的不便卻「有苦自己知」。近年一直依賴專綫小巴外出的北區烏蛟騰村，近日在村口豎立一塊告示牌，表示村民在繁忙時間登車變得困難，希望外來和郊遊人士能體諒他們難處，優先讓村民乘搭小巴。

從網民Lana Lo張貼到Facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」的相片可見，告示牌簡述小巴線對村民的重要性，以及他們近年在繁忙時間難以登車的情況：

20R專線小巴係本村烏蛟騰居民唯一公共交通工具，方便居民外出工作及購物。

鑒於小巴班次疏落，遇到繁忙時段，居民難以乘搭。為了避免發生混亂，故此懇請外來及郊遊人仕(士)合作，先讓本村居民上車。多謝合作！ 烏蛟騰村 示

張貼相片的網民形容，「經常嘈交，終於出左(咗)牌啦」。有其他網民認同村落的出發點，「都明白多行山人士去等車會影響村民生活！所以能體諒就讓下，或組隊call的士走」、「依家有咁多外來人入黎(嚟)坐呢條線，搞到原本村民坐既(嘅)變左(咗)無得出入返屋企，到底係邊個既(嘅)問題」、「其實我同意咁安排，搞唔到你梗係大聲」。

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網民執着公共交通：任何人都有權搭

有留言就認為，專綫小巴既然屬公共交通工具之一，理應仍可按照先到先得形式搭車，「即係所有前往該區嘅人士都有權使用該交通工具！所以排隊上車係最公平嘅！」「專線小巴，不是村巴，大家排隊有咩問題，如果係村巴我會體諒」。亦有人直言，面對需求增加就應要求運輸署批准或小巴公司加班，而非區分有特權的村民和外來的遊客，「這是小巴公司責任，就好似長洲小輪一樣，當人多時需要增加班次疏導人群」、「公共交通工具村民應該無特權，班次少就應該向區議會、政府反映，唔加班次永遠解決唔到問題」。

有人形容內文算有禮「唔係老奉」

不過，不少人都反對有關觀點，「你行山行邊度你有得揀，人地村民冇得揀比吾(唔)比你班自私鬼黎行山架(㗎)。影響到人地生活啊，仲好似好大條道理咁。烏蛟騰啲村民算友善喇，如果係八鄉元朗嘅原居民，塊牌應該吾(唔)會寫得咁客氣」、「所以個牌都好客氣，係懇請，唔係老奉，村長都知碇，行山人士咪盡量將就下D(啲)村民」、「講真！冇呢班村民就冇呢條線，咁你冇得搭，冇得撘就冇得行山，冇得就唔冼(使)為咗搭車來嘈啦。」